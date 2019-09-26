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- Fransa'da kimya fabrikasında yangın

- Fransa'da kimya fabrikasında yangınPARİS - Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

26.09.2019 10:58
- Fransa'da kimya fabrikasında yangın
PARİS - Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.
Fransa'nın kuzeybatısındaki Rouen şehrinde yerel saatle 02.40 sıralarında Lubrizol şirketine ait bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.
- Fransa'da kimya fabrikasında yangın

Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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