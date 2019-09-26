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Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2

Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

26.09.2019 12:56
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Fransa, (DHA)- Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Sabaha karşı 02.48'de çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangını söndürmek için fabrika bölgesinde 200'den fazla itfaiye görevlisinin çalıştığı bildirildi.
Yangın, Rouen kentinde bulunan Lubrizol şirketine ait kimya fabrikasında çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, şehrin siyaha bürünmesine sebep oldu. Yangınla mücadele için kriz masası oluşturulurken, fabrikaya yakın 13 yerleşim yerinde okullar tatil edildi. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevresinde oturan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2

Fransa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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