Haberler » Güncel » Haber

Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2 (ek bilgi ve görüntülerle)

Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

26.09.2019 12:34Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2 (ek bilgi ve görüntülerle)
Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Sabaha karşı 02.48'de çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangını söndürmek için fabrika bölgesinde 200'den fazla itfaiye görevlisinin çalıştığı bildirildi.

Yangın, Rouen kentinde bulunan Lubrizol şirketine ait kimya fabrikasında çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, şehrin siyaha bürünmesine sebep oldu. Yangınla mücadele için kriz masası oluşturulurken, fabrikaya yakın 13 yerleşim yerinde okullar tatil edildi. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevresinde oturan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
Fabrikadaki yangından görüntüler
Havada görülen siyah bulutlar
Şehrin değişik bölgelerinden yangının görüntüleri



İtfaiye, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:01 Okuyacak Kur'an bulamıyorlar
13:01 Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı
13:00 Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı
13:00 İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor
12:59 "Bekçilerle suç oranı geriliyor"
12:59 Başkan Özlü "24 saat canla başla çalışıyorlar"
12:59 Emine öğretmenin okulunda yas