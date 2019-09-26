Haberler » Güncel » Haber

Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

26.09.2019 12:30Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Rouen'de gece saatlerinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Seine-Maritime Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın çevresindeki okulların yangın nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Fabrikanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Seine-Maritime Valisi Pierre-Andre Durand, basına yaptığı açıklamada, kent sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Durand, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İtfaiye, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03 Öğrencilere İtfaiye tanıtıldı
13:02 Uygur aktivistin konuşmasını Çin'e raporlayan derneğe yaptırım
13:02 SGK Bölge toplantısı Niğde'de yapıldı
13:01 Okuyacak Kur'an bulamıyorlar
13:01 Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı
13:00 Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı
13:00 İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor