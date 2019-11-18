Haberler » Güncel » Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü - Haber

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

18.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:10Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.
5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:48 Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı
00:48 Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:46 Vatan caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:44 Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:53:08