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Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

18.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:10Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle biri 15 yaşında genç kız olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.
5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek kurtulduğu olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle düştü.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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