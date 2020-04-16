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Fransa'da korona nedeni ile 10 bine yakın mahkum erken tahliye edildi

Fransa, korona virüs salgını ile mücadele etmek ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için 10 bine yakın tutukluyu serbest bıraktı.

16.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:51
Fransa'da korona nedeni ile 10 bine yakın mahkum erken tahliye edildi
Fransa , korona virüs salgını ile mücadele etmek ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için 10 bine yakın tutukluyu serbest bıraktı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile bazı ülkeler salgınla mücadele kapsamında cezaevlerinde bulunan mahkumları tahliye etme kararı alırken, Fransa'da korona virüs salgın nedeni ile 10 bine yakın mahkumu serbest bıraktı. Ulusal Meclis Hukuk Komisyonu Üyesi Stéphane Bredin, yaptığı açıklamada 16 Mart'tan bu yana 9 bin 923 tutuklunun serbest bırakıldığını, cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısının tahliye edilenlerden sonra 62 bin 650'ye düştüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Nicole Belloubet, 10 bine yakın tutuklunun serbest bırakılma gerekçesi olarak ise cezaevlerinde yaşanan yoğunluk ve korona virüs salgını ile mücadeleyi gösterdi. Bakan, cezaevlerinde kapasitenin üstünde tutuklu bulunmasının hapishanelerdeki sağlık ve güvenlik krizinin üstesinden gelinmesi ve özellikle adli mercilerdeki yavaşlamadan dolayı tutukluların erken tahliye edildiğini ifade etti.

Fransız hapishanelerinde kapasitenin üstünde 72 bin 400 tutuklu bulunurken, cezaevlerinin belirlenen normlarda olmadığı gerekçesi ile tutuklu bulunan 32 mahkum Fransız hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açmıştı. Mahkeme, hücrelerin küçüklüğü, hijyen şartları ve cezaevi kapasitesinin üstünde tutuklu bulundurulmasını gerekçesi ile Fransa'yı 500 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 147 bin 863'e, hayatını kaybedenler ise 17 bin 920'ye ulaştı. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, 3. Sayfa
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