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Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'e ulaştı

Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 869'a yükseldi.

08.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:53
Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'e ulaştı
Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 869'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 22. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde 541 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bugün yaşlı bakımevlerine dair veriler paylaşılmazken ülke genelinde korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'a yükseldi.

Salomon, Mart ayının başından bu yana 21 bin 254 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu, 7 bin 148 kişinin ise hastanelerde yoğun bakımda olduğunu aktardı. Ülke genelinde 1 günde 3 bin 881 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısının ise 112 bin 950'ye ulaştığı aktarıldı.

Fransa'nın bazı bölgelerinde valilik kararı ile maske takmanın zorunlu hale geldiği bildirildi.

Öte yanda Fransa, dünya genelinde korona salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'e ulaştı - Haberler

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