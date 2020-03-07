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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716'yı geçti. Ölümcül virüsün hızla yayıldığı ülkede geçtiğimiz günlerde bir Türk vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

07.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:45Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaygın olduğu ülkelerden biri olan 'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ALARM DERECESİNİN ÜÇE ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716'yı geçti. Yetkililerin ülke çapında alarm derecesini üçe çıkarması bekleniyor. Ülkedeki vaka sayısının 716'ya çıkması ile önümüzdeki haftalarda geçilmesi beklenen üçüncü alarma birkaç gün içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Öte yandan alarm derecesinin yükseltilmesi durumunda okul ve kamu kurumlarının kapatılacağı öğrenildi.

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Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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7.03.2020 17:46:32