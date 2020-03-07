Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaygın olduğu ülkelerden biri olan Fransa 'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ALARM DERECESİNİN ÜÇE ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716'yı geçti. Yetkililerin ülke çapında alarm derecesini üçe çıkarması bekleniyor. Ülkedeki vaka sayısının 716'ya çıkması ile önümüzdeki haftalarda geçilmesi beklenen üçüncü alarma birkaç gün içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Öte yandan alarm derecesinin yükseltilmesi durumunda okul ve kamu kurumlarının kapatılacağı öğrenildi.