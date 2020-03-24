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Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı.

24.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:20

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türk vatandaşlarının yaşadığı Fransa 'da ise yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Fransa'da daha önce korona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 10'u hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi.

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Öte yandan Fransa'da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye'ye gönderiliyor.

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Fransa’da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler : Fransa, Güncel

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Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti

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