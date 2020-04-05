Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti

Fransa'da 357 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

05.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:31
Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti
Fransa'da 357 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 19. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 357 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8 bin 78'e ulaştığını bildirdi. Ülkede 6 bin 978 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Salomon, toplam 28 bin 891 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Ülke genelinde bin 873 vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 70 bin 478'e yükseldiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'ye yükseldi

Salomon, Ocak sonundan beri 16 bin 183 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu açıklarken bugün 1 doktorun daha hayatını kaybettiğini belirtti. Böylelikle ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'ye yükseldi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının 19. gününde Fransa'da ölü sayında düşüş yaşandığı belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:59: Vali Yerlikaya'dan bin TL sosyal yardımın evde teslim edilmesiyle ilgili paylaşım - Haber 23:58: Malatya'da koronavirüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi - Haber 23:58: Karabük'te bazı caddelerde araç park edilemeyecek - Haber 23:57: Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3) - Haber 23:56: 85 yaşındaki adam evsiz kaldı - Haber 23:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Haberler 23:03: İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haber 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber