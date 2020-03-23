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Fransa'da korona virüse karşı yeni önlemler

Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, korona virüs salgını ve karantina tedbirleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:57
Fransa'da korona virüse karşı yeni önlemler
Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, korona virüs salgını ve karantina tedbirleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, yaptığı açıklamada sokakta kurulan pazar yerlerinin kapatılacağını bildirirken, küçük yerlerde belediye başkanının önerisi üzerine veya valiler uygun görürlerse istisnai olarak açma kararı alabileceklerini açıkladı. Başbakan Phillippe, anne ve babalar çocuklarını gezdirmek veya spor yapmak isterlerse bunun mümkün olduğunu aktarırken, 'evden 1 kilometre mesafeyi aşmamak şartıyla ve günde bir saati geçmemek kaydıyla' diye bildirdi. Başbakan, evden çıkış saatinin izin belgesi üzerine yazılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Başbakan, sağlık nedeniyle dışarı çıkmak için acil durum veya doktor tarafından çağrılmak gerektiğini vurgularken, kısıtlamaların birkaç hafta daha sürebileceğini kaydetti.

Fransa'da toplam korona vakası 19 bin 856'ya, hayatını kaybedenler ise 860 kişiye ulaştı. - PARİS
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Kaynak: İHA

Etiketler : Edouard Philippe, Avrupa, Fransa, Güncel

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