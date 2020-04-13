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Fransa'da korona virüsten ölü sayısı 14 bin 967'ye ulaştı

Fransa'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

13.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:53
Fransa'da korona virüsten ölü sayısı 14 bin 967'ye ulaştı
Fransa 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına ala korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte hastanelerde 335 kişinin, bakım evlerinde ise 239 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 14 bin 967'ye ulaştığını duyururken, Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısının 136 bin 779'a yükseldiğini aktardı. Salomon, 32 bin 113 kişinin hastanelerde korona virüs nedeni ile yattığını ifade ederken, 6 bin 821 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Öte yandan korona virüs hastalığını yenerek taburcu olan kişi sayısının 27 bin 718'e ulaştığı belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Fransa, Güncel
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