Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı

Fransa'da korona virüs nedeniyle 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi.

27.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:15
Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı
Fransa'da korona virüs nedeniyle 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan ölümcül korona virüs Fransa'da bilançoyu arttırıyor. Günlerdir devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen Fransa'da ölü ve vaka sayısında artış devam ediyor. Son verilere göre ülke genelinde 365 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, toplam vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında daha önce herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 16 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi.
Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 13 bin 904 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 4 bin 948 kişinin iyileşip taburcu olduğunu kaydetti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:12: Dışarı çıkamayan vatandaşın evine ekmek hizmeti - Haber 10:12: Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 10:11: Adana'da intikam cinayeti - Haber 10:11: Meslek lisesinde koronavirüse karşı dezenfektan üretiliyor - Haber 10:11: Bakan Ersoy: Evde kalın, sanatla kalın - Haber 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber