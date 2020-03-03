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Fransa'da korona virüsünden ölü sayısı 4'e, vaka sayısı 212'ye yükseldi

Fransa'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 212'ye ulaştığı açıklandı.

03.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:00Fransa'da korona virüsünden ölü sayısı 4'e, vaka sayısı 212'ye yükseldi
'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 212'ye ulaştığı açıklandı.
Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle 'da bilanço artıyor. Fransa'da 1 Mart'ta 100'ü aşan korona virüsünde vaka sayısı 2 günde ikiye katlandı. Fransa Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 212'ye yükseldiği belirtildi. Ülke çapında virüs tedbirinin ikinci dereceye yükseltildiği aktarıldı.
Öte yandan ülkede Louvre Müzesi artan virüs vakaları nedeniyle kapatılmış, birçok etkinliğin de iptal edildiği bildirilmişti.
(Özlem Kaplan/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Fransa, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 00:17:14