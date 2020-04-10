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Fransa'da koronadan ölen ilk Türkün kuzeni de hayatını kaybetti

Fransa'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden ilk Türkün kuzeni de korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

10.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:26
Fransa'da koronadan ölen ilk Türkün kuzeni de hayatını kaybetti
Fransa 'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden ilk Türkün kuzeni de korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden ilk Türk olan 64 yaşındaki Halil Bıçkı'nın kuzeni olan Gökmen Bıçkı da korona virüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bıçkı'nın ailesi korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınırken, karantina altına alınanlar arasında bulunan Gökmen Bıçkı ve eşinin de korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Gökmen Bıçkı ve eşi, pozitif çıkan testlerinin ardından hemen tedavi altına alınmıştı. Gökmen Bıçkı, 1 aydan uzun süre kaldığı yoğun bakımda koronaya yenik düşerek hayatını kaybederken, eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fransız yetkililer, Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye 'ye gönderilmesine izin vermemiş, Fransa'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Gökmen Bıçkı'nın cenazesinin ise Türkiye gönderilmesine izin veren Fransız yetkililer, Bıçkı'nın cenazesinin Türk Havayollarına ait kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderileceğini aktardı. Gökmen Bıçkı, memleketi olan Mersin'de son yolculuğuna uğurlanacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, Fransa, Güncel
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