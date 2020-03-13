Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.
13.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:02
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.
Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.
Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.
Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.
Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.
Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.
Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi