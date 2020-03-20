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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıktı.

20.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:08
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi
Fransa 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1617 artışla 12 bin 612'ye yükseldiğini belirtti.
Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1297'ye çıktığını aktaran Salomon, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiğini duyurdu.
Ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu kaydeden Salomon, virüsle mücadelede en iyi yöntemin evde kalmak olduğunu vurguladı.
Jerome Salomon, şu ana kadar 50 binden fazla virüs testi yapıldığını da dile getirdi.
Burun tıkanmadan koku alamamanın Kovid-19'un yeni bir belirtisi olabileceğine dikkati çeken Salomon, bu durumdaki kişilerin doktorlarıyla irtibata geçmesi gerektiğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Fransa, Güncel

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