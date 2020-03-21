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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 562'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye çıktı.

21.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:58
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 562'ye yükseldi
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, virüs tespit edilenlerin sayısının 1847 kişi artışla 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 1525'e çıktığı kaydedildi.
Yoğun bakımda bulunanların yarısının 60 yaş altında olduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 562'ye yükseldiği duyuruldu.
"Durum kötüleşmeye devam edecek"
Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, dışarı çıkmamanın salgını yenmek için önemli olduğunu belirterek, "Eve kapanmanın etkili olup olmadığını görmeden önce durum kötüleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Veran, ülkedeki sağlık personeli için 250 milyon maske sipariş ettiklerini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Fransa, Güncel

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