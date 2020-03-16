Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde yarın yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı.
16.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:02
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde yarın yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı.
Macron, Elysee Sarayı'ndan koronavirüse ilişkin "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.
Pazar günü vatandaşların park ve bahçelere gittiğini ifade eden Macron, bunun doğru olmadığını ve insanların tehlikeye atıldığını söyledi.
Macron, tüm çabaların salgının yayılmasını önlemeye yönelik olması gerektiğini belirterek, Fransızları daha bilinçli şekilde hareket etmeye çağırdı.
15 gün serbest dolaşım sınırlandırılacak
Ülke genelinde yarın 12.00'den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi.
Macron, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.
Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Macron, salgına karşı "savaşta" olduklarını ve bununla mücadele edilmesinin önemine işaret etti.
Macron, ülkede tartışmalara neden olan emeklilik reformunun askıya alındığını aktardı.
Maskelerin doktorlara ve sağlık çalışanları için temin edileceğini ifade eden Macron, yarın 12.00'den itibaren Schengen bölgesinin ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının kapatılacağını, AB üyesi ülkeleriyle AB dışındaki ülkeler arasındaki seyahatlerin 30 gün boyunca askıya alındığını belirtti.
300 milyon avro kaynak
Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon avro kaynak ayırdıklarını söyledi.
Salgınla mücadelenin kazanılacağını ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Macron, yarından itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını sözlerini ekledi.
Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.
Macron, Elysee Sarayı'ndan koronavirüse ilişkin "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.
Pazar günü vatandaşların park ve bahçelere gittiğini ifade eden Macron, bunun doğru olmadığını ve insanların tehlikeye atıldığını söyledi.
Macron, tüm çabaların salgının yayılmasını önlemeye yönelik olması gerektiğini belirterek, Fransızları daha bilinçli şekilde hareket etmeye çağırdı.
15 gün serbest dolaşım sınırlandırılacak
Ülke genelinde yarın 12.00'den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi.
Macron, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.
Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Macron, salgına karşı "savaşta" olduklarını ve bununla mücadele edilmesinin önemine işaret etti.
Macron, ülkede tartışmalara neden olan emeklilik reformunun askıya alındığını aktardı.
Maskelerin doktorlara ve sağlık çalışanları için temin edileceğini ifade eden Macron, yarın 12.00'den itibaren Schengen bölgesinin ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının kapatılacağını, AB üyesi ülkeleriyle AB dışındaki ülkeler arasındaki seyahatlerin 30 gün boyunca askıya alındığını belirtti.
300 milyon avro kaynak
Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon avro kaynak ayırdıklarını söyledi.
Salgınla mücadelenin kazanılacağını ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Macron, yarından itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını sözlerini ekledi.
Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
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