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Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.

18.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:34

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi. 921 hastanın yoğun bakımda tutulduğu ülkede bu kişilerden yarısının 60 yaş altı olduğu açıklandı.

BİR GÜNDE 89 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

931 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

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Fransa’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264’e ulaştı

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Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e yükseldi
Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Güncel

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