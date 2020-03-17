Fransa'da koronavirüs tedbirlerin kontrolü için 100 bin polis ve jandarma
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.
17.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:18
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.
Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.
Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını ifade eden Castaner, bu uygulamanın kontrol edilmesi için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.
Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı. Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söylemişti.
Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.
Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.
Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını ifade eden Castaner, bu uygulamanın kontrol edilmesi için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.
Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı. Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söylemişti.
Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı