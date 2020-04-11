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Fransa'da koronavirüsten ölen Türk'ün kuzeni de virüs kurbanı oldu

FRANSA'da 12 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Türk vatandaşı olan Halil Bıçkı'nın (64) kuzeni Gökmen Bıçkı (41) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

11.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:53
Fransa'da koronavirüsten ölen Türk'ün kuzeni de virüs kurbanı oldu

FRANSA'da 12 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Türk vatandaşı olan Halil Bıçkı'nın (64) kuzeni Gökmen Bıçkı (41) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Fransa 'nın Soissons kentinde 12 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Halil Bıçkı'nın aynı kentte yaşayan kuzeni Gökmen Bıçkı ve eşinin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca, çift tedaviye alındı. Bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavisi süren Gökmen Bıçkı da yaşamını yitirdi. Gökmen Bıçkı'nın tedavisi süren eşinin durumunu iyi olduğu öğrenildi.Fransız yetkililer Halil Bıçkı'nın cenazesini memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine gönderilmesine izin vermemiş, bu ülkede toprağa verilmişti. Gökmen Bıçkı'nın cenazesinin ise Mut'ta defnedilmesine izin verildiği bildirildi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Güncel
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