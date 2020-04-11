Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı

Fransa'da korona virüse bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı.

11.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:16
Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı
Fransa 'da korona virüse bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, son 24 saatte hastanelerde 353, bakımevlerinde 290 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, korona virüse bağlı ölümlerin 13 bin 832'e ulaştığını açıkladı. Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 129 bin 654'e yükseldiğini ifade ederken, 31 bin 321 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı, 6 bin 883 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 26 bin 391 kişinin ise iyileşerek, taburcu edildiğini aktardı. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Fransa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 23:01: Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı - Haber 23:00: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haber 22:54: Koronavirüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber