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Fransa'da, Kovid-19'dan ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki

Fransa'nın başkenti Paris'teki Rungis Uluslararası Pazarı'nda oluşturulan morgda bekletilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cenazeleri için ailelerden ücret istenmesine çeşitli kesimlerden tepki geldi.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Fransa'da, Kovid-19'dan ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki
Fransa 'nın başkenti Paris 'teki Rungis Uluslararası Pazarı'nda oluşturulan morgda bekletilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cenazeleri için ailelerden ücret istenmesine çeşitli kesimlerden tepki geldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı durumundaki Rungis Uluslararası Pazarı'nda morga dönüştürülen bir depoya konulan cenazeler için ailelerden 6 gün karşılığında 159, her ek gün için 35 ve 1 saat süreyle cenazeyi görebilmek için de 55 avro ücret isteniyor.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bu ücretlerin ailelerden talep edilmesinin "normal" olmadığını belirterek,uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti.
Pazarın Başkanı Stephane Layani, yaptığı açıklamada, bu uygulamaya tepki göstererek, "Çok kızgınım ve tiksinti duyuyorum." ifadesini kullandı.
Morga dönüştürülen deponun herhangi bir ücret alınmadan tahsis edildiğini ifade eden Layani, "Koronavirüs krizinden faydalanıp gözü yaşlı ailelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor." dedi.
Fransa Cenaze Şirketleri Başkanı Sandrine Thiefine de pazardaki morga kaldırılan cenazeler için ailelerden ücret alınmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
Ailelerin buna sert şekilde tepki gösterdiğinin altını çizen Thiefine, bu ücretleri devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Ülkedeki birçok siyasetçi de ailelerden bu ücretin talep edilmesine karşı tepkilerini dile getirdi.
Söz konusu morgun yönetiminin özel bir şirkete verildiği belirtildi.
Paris Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğu başkent ve çevresinde, morgların yetersiz kalması nedeniyle 2 Nisan'da Rungis Uluslararası Pazarı'ndaki bir deponun, morga dönüştürülmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel
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