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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1100'e yükseldi.

24.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:32
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e çıktı
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1100'e yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, her gün test yaptıkları kişi sayısını 9 bine çıkardıklarını söyledi.
Virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 444 artışla 22 bin 300'e yükseldiğini aktaran Salamon, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 516'ya çıktığını aktardı.
Salomon, bu hastalardan yüzde 34'ünün 60 yaş altında ve yüzde 58'inin 60-80 yaşlarında olduğunu kaydetti.
3 bin 281 kişinin de tedavi olduktan sonra virüsü atlattığını ifade eden Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 240 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e yükseldiğini duyurdu.
Salamon, virüsten ölenlerin yüzde 85'inin 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.
Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Öte yandan Elysee Sarayı'nın koronavirüs salgının yol açtığı krizi yönetmek üzere kurduğu Bilim Kurulu, 17 Mart'ta başlayan serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının toplamda en az 6 hafta sürmesi gerektiğini açıkladı. Hükümetin bu konuda karar vermesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, Bilim Kurulunun önerisinin bir "tahmine" dayandığını belirterek, koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında düşüş yaşandığında serbest dolaşımı sınırlandırmanın kaldırılacağını söyledi.
Alkol yasağı
Aisne Valiliği, salgın nedeniyle zorunlu haller dışında dışarı çıkamayan Fransızların fazla alkol tüketmesi halinde aile içi şiddete neden olabileceği gerekçesiyle alkol satışını yasakladı.
Mulhouse'da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu
Fransa'nın Mulhouse kentinde salgın nedeniyle hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mulhouse'daki hastanelerin yükünü hafifletmek için virüs taşıyan bazı hastaların askeri uçakla Brest ve Qimper'deki hastanelere nakledildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Olivier Veran da Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Strazburg ve Mulhouse'daki hastanelerdeki yatak sayısı yetersizliği nedeniyle virüs bulaşan 30 kişinin, sağlık ekiplerinin eşliğinde hızlı trenle başka bir kentteki hastaneye taşınacağını söyledi.
Mulhouse Hastaneler Topluluğu yöneticisi Jean Sengler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu belirterek, "Savaşa girmek için bize gerekli silah sağlanamaması anlaşılmaz ve iğrenç. Fransa gelişen bir ülke değil. Kriz döneminde mücadele etmek için gerekli unsurlara sahip değiliz. On gün önce ısrarla 20 solunum cihazı istedik ancak hala gelmedi. Maske ve koruyucu elbiseler için aynı şey geçerli." diye konuştu.
Mulhouse'da hastanelerin yükünü hafifletmek için hükümet tarafından 30 yatak kapasiteli askeri hastane kuruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Fransa, Güncel

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