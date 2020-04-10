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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi.

10.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:48
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi

Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 34 bin 193'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 124 bin 869'a ulaştığını söyledi.

Salomon, Kovid-19'dan 7 bin 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 267 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1967 artarak 24 bin 932'ye çıktığını ifade etti.

Bakımevlerinde can kaybı 4 bin 599'a ulaştı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 554 ve bakımevlerinde 433 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 598'e ve bakımevlerinde 4 bin 599'a ulaştığını, böylece toplam can kaybının 13 bin 197 olduğunu duyurdu.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin arasında 10 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Çocuğun yaşamını yitirmesinde Kovid-19'un dışında başka nedenlerin de olabileceğini dile getiren Salomon, ülkede salgının yayılmasında kısmı düşüş yaşandığını söyledi.

Salomon, halkın evde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fransa, Güncel
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