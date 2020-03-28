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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

28.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:50
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.
Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Güncel

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