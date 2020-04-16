Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920'ye yükseldi.

16.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:52
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 305 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, salgının başından bu yana hastanelerde bulunanların sayısının ikinci kez gerilediğini vurguladı.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1812 artarak 32 bin 812'ye çıktığını belirtti.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 753 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 60'a, yaşlı bakımevlerinde 6 bin 860'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 17 bin 920 olduğunu kaydetti.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fransa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 21:16: Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi - Haber 21:14: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI -4 - Haber 21:12: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek" - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:33: Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler - Haber