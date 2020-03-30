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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e çıktı.

30.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:02
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini aştı
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 276 artışla 44 bin 450'ye ulaştığını belirtti.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 5 bin 56'ya çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 924'e yükseldiğini kaydetti.
Salomon, yoğun bakımda bulunanların yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu söyledi.
Ülkede salgının durumunu yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ile değerlendirdiklerini ifade eden Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e ulaştığını duyurdu.
Böylece bugün, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Paris Otomobil Fuarı iptal
Öte yandan ekim ayında yapılması planlanan Paris Otomobil Fuarı'nın salgın nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fransa, Paris, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini aştı - Haberler

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