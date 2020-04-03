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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyel hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 5 bin 91'e, vaka sayısı ise son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştı

03.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:40

Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştığını açıkladı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 14 BİN 8'E YÜKSELDİ

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 662'ye çıktığını aktaran Salomon, iyileşen kişi sayısının 14 bin 8'e yükseldiğini bildirdi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 6 BİN 507'YE ULAŞTI

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 artarak 5 bin 91'e yükseldiğini ve 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde 1416 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam ölü sayısının 6 bin 507'ye ulaştığını belirtti.

Jerome Salomon, hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle başka hastanelere taşınan hastaların sayısının da 506'ya yükseldiğini ifade etti.

Fransa’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Güncel

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