Fransa'da Liselilerin Eylemleri Sürüyor

13 Aralık 2018 Perşembe 16:35



13 Aralık 2018 Perşembe 16:35

Fransa'da lise öğrencilerinin, pek çok kentte sokaklara çıkarak 'Kara Salı' (Mardi Noir) eylemleri kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto gösterileri sürüyor. Yürüyüşler de düzenleyen öğrenciler, okulların girişlerinde oturma eylemleri yaparak çöp tenekesi ve lastikleri ateşe veriyor. Yanan çöp bidonlarına deodorant atan öğrenciler, yaşanan patlama sonrası alkış tutuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikalarının 'Kara Salı' çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek günlerdir yürüyüşler ve eylemler düzenliyorlar. Fransa Eğitim Bakanlığı önceki gün, gösterilerin 120 okulda devam ettiğini duyurmuştu. Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı ise "Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" demişti. Öğrenci sendikaları, Macron'un 'okul bitirme sınavının iptali', 'sözel – sayısal – sosyal bölümlerinin kaldırılması' gibi maddeleri, öğrenciler arasında ayrımcılık olarak kabul ediyor.