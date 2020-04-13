Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

13.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:14
Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.
LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol, Fransa, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İtalyanlar yazdı! Galatasaray, Balotelli’nin menajeriyle görüşüyor Spor
İtalyanlar yazdı! Galatasaray, Balotelli'nin menajeriyle görüşüyor
G.Saray’ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi Spor
G.Saray'ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü Spor
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi Spor
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak Spor
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi Spor
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi
Takipçisinin ’Evde kal’ tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe’den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Haberler ›› Spor ››Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:12: İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! - Spor 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:06: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber - Spor 22:03: Behzat Uygur: "Fatih Terim ve Rüştü Reçber bize umut verdi" - Spor 22:02: Dünyaca ünlü sporculardan koronavirüsle mücadeleye videolu destek - Spor 21:51: Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor - Spor 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler