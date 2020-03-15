Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti
Fransa’daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.
15.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:33
Fransa 'daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.
Yapılan açıklamada, anıtın üzerine sloganlar yazılarak tahrip edilmesinin "insanlık ve kurbanların anısı için büyük bir saldırı teşkil ettiği" ifade edildi.
Yapılan açıklamada, anıtın üzerine sloganlar yazılarak tahrip edilmesinin "insanlık ve kurbanların anısı için büyük bir saldırı teşkil ettiği" ifade edildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Fransa, Lyon, Dünya
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