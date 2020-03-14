Fransa’da mağazalar kapatılıyor, İspanya OHAL ilan etti
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı.
14.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:28
Fransa 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı. İspanya ise 15 günlük OHAL ilan etti.
Kaynak: Dunya.com
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