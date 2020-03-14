Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Fransa’da mağazalar kapatılıyor, İspanya OHAL ilan etti - Ekonomi

Fransa’da mağazalar kapatılıyor, İspanya OHAL ilan etti

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı.

14.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:28
Fransa’da mağazalar kapatılıyor, İspanya OHAL ilan etti
Fransa 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı. İspanya ise 15 günlük OHAL ilan etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İspanya, Fransa, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Ekonomi
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu