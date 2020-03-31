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Fransa'da maske sorununun çözümü için üretim hızlandırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı maske sorununun çözülmesi için üretiminin hızlandırılacağını belirtti.

31.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:02
Fransa'da maske sorununun çözümü için üretim hızlandırılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı maske sorununun çözülmesi için üretiminin hızlandırılacağını belirtti.
Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede maskelerin hızlı şekilde tüketilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını söyledi.
Macron, haftalık maske ihtiyacının 4 milyondan 40 milyona çıktığını kaydetti.
Salgından önce stokta 140 milyon maske bulunduğu bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19 ortaya çıkmadan önce) Milyarlarca ve milyarlarca maskeyi stoklamanın gereği yoktu." dedi.
Macron, haftalık 40 milyon maske ihtiyacını karşılamak için Çin'den 1 milyardan fazla maske sipariş edildiğini bildirdi.
Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı maske sorununun çözülmesi için maske üretiminin hızlandırılacağını aktaran Macron, salgından önce haftada 3,3 milyon maske üretildiğini, nisanın sonunda bu sayının 10 milyona çıkacağını belirtti.
Macron, maske konusunda yıl sonuna kadar dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.
Mayıs ayının ortalarına kadar 10 bin solunum cihazı üretmeyi de hedeflediklerini ifade eden Macron, maske sorunu nedeniyle hükümeti eleştirenlere tepki göstererek, "Bir savaşı kazanmamız için dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Henüz savaşı kazanmamışken, yargılamaya çalışanların sorumsuz şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Hesap sorma zamanı sonraya bırakılmalı." dedi.
Ülkede, Kovid-19'la mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşireler, bir süredir maske ve tıbbı malzeme yetersizliği konusunda şikayetlerini dile getiriyor.
Sağlık çalışanları avukatı Fabrice Di Vizio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a tepki göstererek, "Acil servisinde çalışan bir doktor arkadaşım (Kovid-19 nedeniyle) yoğun bakımda ve durumu iyi değil. Bu, sizin (Olivier Veran) hatanız. Başından beri maskesi yok ve başına gelecekleri bekliyordu. Bu bir skandal." ifadelerini kullanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
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