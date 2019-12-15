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Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.

15.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:50Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı
Demokratik Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere " arası" verilmesi çağrısında bulundu.
Fransa'da 10 gündür devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu. Fransızlar Noel gecesi greve ara verilmesini isterken beklenen destek Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Başkanı Laurent Berger'den geldi. Berger, grev katılımcılarına Noel günü ara verilmesi için çağrıda bulundu. Noel için greve ara verilmesi gerekildiğini dilen getiren Berger "Faturayı vatandaşlara kesmeyelim" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Noel için greve ara verilmesini talep etmiş, Genel İşçi Sendikası (CGT) ara verilmeyeceğini duyurmuş, Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise bu durumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.
(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa, İşçi, Noel, Güncel

Kaynak: İHA

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