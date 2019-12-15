Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara verilmesi çağrısı yapıldı

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü. Ülkede kaos durumu hakimken işçi partisi eylemcilere Noel için gösterilere ara verilmesi çağrısında bulundu.

FRANSIZLARI KORKU SALDI

Fransa'da devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu.

"FATURAYI VATANDAŞA KESMEYELİM"

Fransızlar Noel gecesi greve ara verilmesini isterken beklenen destek Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Başkanı Laurent Berger'den geldi. Berger, grev katılımcılarına Noel günü ara verilmesi için çağrıda bulundu. Noel için greve ara verilmesi gerekildiğini dilen getiren Berger "Faturayı vatandaşlara kesmeyelim" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Noel için greve ara verilmesini talep etmiş, Genel İşçi Sendikası (CGT) ara verilmeyeceğini duyurmuş, Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise bu durumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

SEFERLERDE AKSAMA VAR

Grevler nedeniyle özellikle Paris'teki esnafın da maddi zarara uğradığı belirtildi. Paris Operası, grevlerden dolayı çok sayıda gösteriyi iptal etmesi sonucu 2,5 milyon avro zarar etti. Grevler kapsamında şehirler arası tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

FRANSA'DA KAOS HAKİM

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, dün düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." diye konuşmuştu.