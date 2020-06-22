Fransa'da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi - PARİS

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasında büyük ölçüde son aşamaya gelindi.

22.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:29
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasında büyük ölçüde son aşamaya gelindi.
Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa, Kovid-19 tedbirlerini 11 Mayıs'tan itibaren gevşetmeye başlarken, önlemlerin kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar bugün uygulamaya konuldu.
Ülke genelindeki 3 ay aradan sonra kapılarını açan sinemaların girişinde müşterilerin ellerini dezenfekte etmesi ve maske kullanması gerekiyor.
Başkent Paris'in en ünlü sinemalarından Rex'te kuyruk oluşturan sinemaseverler, 3 ay sonra film seyredebilmenin mutluluğunu yaşadı.
Ülkede ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de bugünden itibaren okula gitmesi zorunlu oldu. Daha önce öğrenciler isteğe bağlı okula gidiyordu.
Öte yandan 10 kişiyi geçmeyecek şekilde toplu sporlar artık yapılabilecek.
Stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasak ise 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacak.
Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek. 23 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Fransa 1. Futbol Ligi'ne (Ligue 1) seyirci alınıp alınmayacağı konusu ise temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak. Fransa’da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi - PARİS

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Avrupa, Paris, Güncel, Haber

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