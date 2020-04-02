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Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti

Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarken, 6 binden fazla hasta yoğun bakımda yatıyor.

02.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:06
Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti

Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarken, 6 binden fazla hasta yoğun bakımda yatıyor.


Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor. Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 471 kişi artarak 4 bin 503'e ulaştığını duyururken, 6 bin 399 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Salomon, daha önce yaptığı açıklamada korona virüs verilerine huzurevlerinde ve evde gerçekleşen ölümlerin dahil edilmediğini ifade etmişti. Sağlık Direktörü, bugün yaptığı açıklamada Ocak ayından itibaren huzurevlerinde ölenlerin sayısının 884 olduğunu açıklarken, huzurevinde kalan 14 bin 638 kişinin hasta olduğunu duyurdu. Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 59 bin 105 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 12 bin 428 olduğunu ifade etti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti - Haberler

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