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Fransa'da "Paris Fotoğraf Sergisi" açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te çekilen fotoğraflardan oluşan "Paris Fotoğraf Sergisi" açıldı.

09.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:10Fransa'da
'nın başkenti 'te çekilen fotoğraflardan oluşan "Paris Fotoğraf Sergisi" açıldı.
'nin Paris Başkonsolosluğunda açılan sergiye, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ve eşi Damla Tantekin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Sergide, Damla Tantekin'in Fransa'da faaliyet gösteren Edu-Mic Derneğinde 2 yıldır düzenlediği fotoğraf atölyesi kapsamında Paris'in çeşitli yerlerinden çekilen 60 fotoğraf yer aldı.
Damla Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edu-Mic Derneğinde 2 yıl önce fotoğraf atölyesi çalışmasına başladığını ve katılımcıların çektiği fotoğraflar üzerinden fotoğrafçılığın temel prensiplerini ele aldığını söyledi.
Tantekin, yapılan çalışmaların sonucunu bir sergide görmenin güzel bir duygu olduğunu ifade etti.
Tantekin, fotoğrafın hikayesinin bulunmasının ve onu çeken kişinin de duygularını fotoğrafa katabilmesinin önemine işaret ederek, sergilenen fotoğraflarda bunu hissedebildiklerini vurguladı.
"Paris Fotoğraf Sergisi", 24 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak.

Görkem Barış, Türkiye, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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