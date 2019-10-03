Haberler » Dünya » Haber

Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı: 4 ölü

Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı bir kişi polis memurlarına saldırdı.

03.10.2019 16:12Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı: 4 ölü
Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı bir kişi polis memurlarına saldırdı. France 24 televizyonu, 4 polisin hayatını kaybettiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Olay, başkent Paris'teki polis merkezinde yerel saat ile 13.00 civarı meydana geldi. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, bıçaklı bir saldırgan polis merkezine giderek, polis memurlarına saldırıda bulundu. Saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise polis tarafından vurularak, öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca, haberde, saldırganın da bir polis memuru olduğu bilgisine yer verildi.
Öte yandan, olay yeri kordon altına alınırken, polis merkezi yakınında bulunan 4'üncü hattaki Cite metro istasyonunun da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Ayrıca, Türkiye'ye ziyareti için Fransa'dan ayrılmak üzere olan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.



Fransa, Paris, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
21:16 Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
21:09 İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"
20:46 ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal
20:31 Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
20:04 Las Vegas saldırısı kurbanları MGM Otelleri'yle 735 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı
20:01 Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına "hain" yazıldı
19:53 Almanya NATO bütçesine katkıyı artıracak