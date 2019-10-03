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Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı 4 ölü

Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı 4 ölü (yeniden)Fransa, (DHA) ? Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı bir kişi polis memurlarına saldırdı.

03.10.2019 18:43
Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı 4 ölü (yeniden)
Fransa, (DHA) ? Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı bir kişi polis memurlarına saldırdı. France 24 televizyonu, 4 polisin hayatını kaybettiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Olay, başkent Paris'teki polis merkezinde yerel saat ile 13.00 civarı meydana geldi. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, bıçaklı bir saldırgan polis merkezine giderek, polis memurlarına saldırıda bulundu. Saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise polis tarafından vurularak, öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca, haberde, saldırganın da bir polis memuru olduğu bilgisine yer verildi.
Öte yandan, olay yeri kordon altına alınırken, polis merkezi yakınında bulunan 4'üncü hattaki Cite metro istasyonunun da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Ayrıca, Türkiye'ye ziyareti için Fransa'dan ayrılmak üzere olan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.
Fransa'da polis merkezine bıçaklı saldırı 4 ölü

Fransa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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