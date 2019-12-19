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Fransa'da polise ilk kez sarı yelekliye şiddetten hapis cezası

Fransa'da sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde göstericiye şiddet uygulayan polis, iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:42 Fransa'da polise ilk kez sarı yelekliye şiddetten hapis cezası
'da sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde göstericiye şiddet uygulayan polis, iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs'taki gösteride eylemciye kaldırım taşı attığı gerekçesiyle yargılanan polise iki ay tecilli hapis cezası verdi.
Mahkeme, mesleğini icraya devam edebilmesi için polisin cezasını adli sicil kaydına işlememeyi kararlaştırdı.
Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığından bu yana ilk kez bir polis, eylemcilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezalandırıldı.
Paris Savcılığı, söz konusu polis hakkında 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası talep etmişti.
Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.
Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.
Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği, 268 kişinin başından, 15 kişinin elinden, 64 kişinin vücudundan, 26 kişinin sırtından ve 106 kişinin bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.
Fransız polisinin son kurbanı ise Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandı.
Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.

1 Mayıs, Fransa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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