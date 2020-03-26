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Fransa'da polisler de maske yetersizliğine tepki gösterdi

Fransa'da polis sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını kontrol eden polislerin maske yetersizliği bulunduğuna dikkati çekti.

26.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:20
Fransa'da polisler de maske yetersizliğine tepki gösterdi
Fransa 'da polis sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını kontrol eden polislerin maske yetersizliği bulunduğuna dikkati çekti.
Polis sendikalarından yapılan ortak açıklamada, polislere "yeterli sayıda maske verilmesi" konusunda İçişleri Bakanı Christophe Castaner'e çağrıda bulunuldu.
Açıklamada, polislerin, kendilerini virüsten koruyacak ekipmanlara sahip olmaması halinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını kontrol etmeyeceği belirtildi.
Sağlık Bakanı Veran'a da "maske" tepkisi
Öte yandan sağlık çalışanları avukatı Fabrice Di Vizio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Acil servisinde çalışan bir doktor arkadaşım (Kovid-19 nedeniyle) yoğun bakımda ve durumu iyi değil. Bu, sizin (Olivier Veran) hatanız. Başından beri maskesi yok ve başına gelecekleri bekliyordu. Bu bir skandal."
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede aile hekimlerinin en az 40 bin yeni kişide virüs tespit ettiği tahmininde bulundu.
Ülkede, Kovid-19'la mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin, maske ve tıbbı malzeme yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.
Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Christophe Castaner, Fransa, Güncel

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