Fransa'da Polislerin, Kaskını Çıkararak Sarı Yelekliler'e Teslim Olduğu Anlar Kameraya Yansıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akarkayıta ek vergiyi askıya alıp reform programından geri adım atması beklenirken, protestoculara aşırı şiddet kullanan polisten de bir 'jest' geldi. Genelde Sarı Yelekler protestolarına çok şiddetli müdahale edip eylemcileri feci döverken görüntülenen Fransız polisinin bu kez jest yapma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

EYLEMCİLER KARŞI JEST YAPTI

Fransa'nın güneybatısındaki Pau kentinde akaryakıt zammı protestolarının başını çeken Sarı Yelekler'den bir grup ile karşı karşıya gelen çevik kuvvetlerden 25 polis memuru, bir uzlaşı işareti olarak kasklarını çıkarma yoluna gitti. Bu jesti alkışlarla karşılayan protestocular da Fransız milli marşını okuyarak karşılık verdi.Görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşan kullanıcılar, polisin protestocularla dayanışma işareti olarak kasklarını çıkardığı yorumunu yaptı.

YEREL MEDYA: PASİFİZE ETMEYE YÖNELİK TAKTİK

Ancak yerel medyada çıkan haberler bunun polisin eylemcileri pasifize etmeye yönelik bir taktiği olduğuna işaret etti. Zira jest olayından birkaç saat önce kalabalık bir protestocu grubu, toplantı halindeki belediye meclisini kuşatıp binayı basmaya kalkıştı. İçeriye taş ve şişe atan protestocularla polis arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Bunun üzerine protestocuların talebine uyan polis komutanı, ekibine kasklarını çıkarmalarını emretti. Kasklar indirilince öfkeli protestocular barışçı şekilde dağıldı.

Fransa'daki protestodan görüntüler;