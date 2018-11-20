Fransa'da Protestocular 3 Benzin Deposuna Ulaşımı Kapattı

Fransa'da 2018 yılı içerisinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından sokağa çıkan protestocular ülkedeki 3 benzin deposuna ulaşımı kapattı. İçişleri Bakanlığı 17 Kasım'dan bu yana devam eden protestolarda 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden petrol fiyatlarındaki artışa tepki gösteren protestocular, benzin depolarına ulaşımı engelledi. Ülke genelinde "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen göstericilerin akaryakıt zamlarını ve ek vergi konulmasını protesto etmek için cumartesi günü başlattıkları eylemler sürüyor. Eylemciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışlarını engelledi.Total şirketinin sözcüsü, depolardan Rennes ve Fos-sur-Mer'de yer alan ikisinin Total tarafından işletildiğini açıkladı. La Rochelle'de yer alan benzin deposu ise başka bir şirket tarafından işletiliyor. Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Saint-Dizier kentinde düzenlenen gösterilerde bir kişi ağır yaralandı. Bu arada, "Sarı yeleklilerin" cumartesi günü Paris'te büyük bir gösteri yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransa'daki protestolar 2018 yılında mazot fiyatına toplam yüzde 23, benzin fiyatına toplam yüzde 15 zam yapılmasıyla birlikte tetiklendi.Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, önceki gün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu belirtmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Ülke genelinde cumartesi düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti. Fransız basını, gösterilere katılanların sayısının 40 bin olduğunu yazmıştı.