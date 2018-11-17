- Fransa'da "Sarı Yelekliler'e" polis engeli

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:01



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:01

- Fransa'da "Sarı Yelekliler'e" polis engeliPARİS - Paris'te otoyolları bloke etmek isteyen "Sarı yelekliler" polis tarafından engellendi. Fransa'nın başkenti Paris'te çevre yolunu bloke etmek isteyen Sarı Yelekliler Halk Hareketi'ne güvenlik güçleri izin vermedi. Paris dışında ise bazı otoyolların "Sarı Yelekli" eylemciler tarafından bloke edildiği açıklandı. Fransa'nın Güney'inde Toulouse Havalimanı yolu bloke edildiği kaydedildi. Marsilya yakınlarında da bazı eylemciler yolları kapatırken, başkent Paris'te eylemciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yapacakları gösteri izinsiz olduğu için iptal edildiği polisin gösteriye izin vermediği öğrenildi. Hükümetin akaryakıt için koyduğu ek vergileri protesto eden "Sarı Yelekliler" gün boyu belirsiz yerlerde eylem yapma ihtimalleri olacağını göz önünde bulunduran güvenlik güçleri bir çok yerde polis araçlarıyla beklemeye geçtiği görüldü.