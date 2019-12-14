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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında devam ediyor.

14.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:45Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında

'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında devam ediyor. Başkent 'teki eylemlere 300 kişinin katıldığı belirtildi.

Başkent Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan eylemler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimleri gibi aldığı önlemlerin ardından hafiflese de 57'inci haftasında devam ediyor. Başkent Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi ellerindeki pankartlarla yürüyüş düzenledi. Eylemcilerden 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

AMIENS'TE EYLEMCİLER AVM'NİN GİRİŞİNİ KAPADI

'Sarı Yelekliler Eylemleri' kapsamında yaklaşık 20 kişi, Amiens şehrinde bir alışveriş merkezinin girişini kapatarak, müşterilerin içeriye girmesine izin vermedi. Polis ekipleri, alışveriş merkezinin önünden ayrılmayı reddeden eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemcilerin dağılmasıyla alışveriş merkezi açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eylemlerden görüntüler



Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: DHA

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