Fransa'da Sarı Yelekliler Eylemlerinde Şu Ana Kadar 4 Bin 99 Kişi Gözaltına Alındı

– Dün Fransa
'da gerçekleştirilen 'sarı yelekliler' protesto gösterilerine polisinin müdahalesi sonrasında, Paris
'te 168 ve Marsilya
'da 12 kişi gözaltına alındı. Olayların başından şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 4 bin 99'a ulaşmış oldu.
Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ve genel hayat pahalılığını protesto eden ve daha sonra Belçika
, Hollanda
ve İsrail
'e de sıçrayan 'sarı yelekliler' eylemleri dün Fransa'da 33 bin 500 kişinin katılımıyla devam etti.
Paris polisi, dünkü eylemler için 8 bin polis ve 14 zırhlı aracın görevlendirildiğini duyurmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eylemlerden görüntü - Emir
Marsilya,Paris,Fransa
16 Aralık 2018 Pazar 13:27